Суд предупредил муниципала из Сергиевского об обязанности публиковать сведения о деятельности МО

Прокуратура Выборгского района возбудила административное дело в отношении сотрудника местной администрации МО "Сергиевского" за неразмещение в интернете информации о деятельности муниципалитета (ч. 2 ст. 13.27 КоАП), сообщили в пресс-службе ведомства. В середине июля суд вынес муниципалу предупреждение.

Поводом для составления протокола стала проверка, в ходе которой выяснилось, что в МО "Сергиевское" не в полной мере размещали информацию о своей деятельности. Какую именно информацию не разместили муниципалы в прокуратуре не уточнили. Сейчас все выявленные нарушения устранены, добавили в пресс-службе.

Как выяснил ЗАКС.Ру, ответственным лицом, отвечающим за размещение необходимой информации, числится бывшая глава ИКМО "Сергиевское" Елена Элконина.

Напомним, в начале июля прокуратура внесла представление руководству МО "Сампсониевское". Тогда у сотрудников ведомства также возникли претензии к содержанию сайта.

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