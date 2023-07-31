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Новости 10:31

ФСБ сообщила о задержании троих россиян по делу о госизмене

фото ЗакС политика ФСБ сообщила о задержании троих россиян по делу о госизмене

Трое жителей Воронежской области задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности по подозрению в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ), сообщил 31 июля ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы. Россиян подозревают в содействии украинской организации "Правый сектор"*.

"Преcечена противоправная деятельность трех граждан Роcсии, жителей Воронежской области, причастных к гоcударственной измене в форме оказания помощи предcтавителям украинской националистической организации "Правый cектор"*, направленной против безопасности Росcии", — транслирует информагентство сообщение ФСБ.

Силовики заявили, что задержанных подозревают в передаче украинской стороне сведений о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. Против них возбуждено уголовное дело о госизмене.

Месяцем ранее суд в Москве приговорил россиянина Ярослава Владыко к 10 годам лишения свободы за стремление присоединиться к "Правому сектору"*.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ

Фото: ЗАКС.Ру


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