Володин объявил смену пола "путем, ведущим к вырождению нации"

Вступивший в силу закон о запрете трансгендерного перехода направлен на укрепление института семьи и сохранение традиционных ценностей, а также защиту россиян и их детей, поделился 31 июля мнением спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом парламентарий раскритиковал зарубежные страны, где, по его словам, количество операций по смене пола только увеличивается.

"За рубежом, в частности в США, растет число операций по смене пола. Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо", — приводит слова Володина пресс-служба Думы.

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете трансгендерного перехода 24 июля. Норма запрещает менять пол в документах и ограничивает количество медицинских операций по смене пола, оставляя их возможными только при наличии врачебных показаний. Сменившие пол граждане лишаются возможности усыновления детей, а браки, в которых они состоят, аннулируются.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина