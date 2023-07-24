Путин подписал закон о запрете трансгендерного перехода

Российский президент Владимир Путин подписал принятый в июле Федеральным собранием закон, запрещающий гражданам менять пол без медицинских показаний. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он также запрещает реализацию препаратов, необходимых для трансгендерного перехода.

Согласно нормативно-правовому акту, россияне не смогут менять в пол в документах. Сменившим пол нельзя будет усыновлять детей. Наконец, браки, в которых один из супругов когда-либо совершил трансгендерный переход, смогут быть аннулированы по решению властей.

В Минздраве сочли новый закон соответствующим Конституции. Депутаты Госдумы во всех трех чтениях проголосовали за него единодушно.

фото: kremlin.ru