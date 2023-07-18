В Минздраве не считают, что запрет на смену пола противоречит Конституции

Закон о запрете смены пола не нарушает конституционные права граждан, считает замглавы Министерства здравоохранения Евгения Котова. Своим мнением она поделилась 18 июля в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

"На наш взгляд, нарушений каких-то конституционных прав граждан нет", — приводит слова чиновницы ТАСС.

Котова уточнила, что закон не содержит запрета на смену пола по медицинским показаниям. Врожденные пороки развития являются заболеваниями и требуют лечения, заявила она.

В минувшую пятницу, 14 июля, Госдума единогласно одобрила в третьем чтении закон, запрещающий в России проведение трансгендерного перехода. После этого Минздрав предложил признать утратившим силу приказ о порядке выдачи медучреждениями справки о смене пола.

Фото: ЗАКС.Ру