Сенаторы поддержали запрет смены пола в России

Члены Совета Федерации на пленарном заседании 19 июля проголосовали за закон о запрете трансгендерного перехода в России, сообщило РИА "Новости". Документ оставляет возможность смены пола только при наличии медицинских показаний.

Закон запрещает в России проведение операций по смене пола и применение препаратов, направленных на это. Также устанавливается запрет на запрет изменения данных о поле человека в его документах.

Совершившие трансгендерный переход лица лишатся права на усыновление детей. В случае, если эти граждане состояли в браке, тот будет считаться аннулированным.

Накануне замглавы Минздрава Евгения Котова заявила на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, что с 2018 по 2022 год органы ЗАГС зарегистрировали более двух тысяч случаев смены пола по документам. Также она выразила мнение, что закон не нарушает конституционных прав граждан.

В минувшем апреле глава Минюст Константин Чуйченко заявил, что возглавляемое им ведомство приступило к работе над запретом смены пола по паспорту. Вскоре после этого о работе депутатов над этим же вопросом поведал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В итоге готовый документ был единогласно принят нижней палатой парламента в третьем чтении 14 июля.

Фото: ЗАКС.Ру