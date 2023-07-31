Либерал-демократ предложил оборудовать в метро комнаты для пассажиров с детьми

На станциях метрополитена в российских городах следует оборудовать специальные комнаты для пассажиров с детьми, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Свои соображения парламентарий изложил в письме, направленном в Минтранс.

В своем обращении Чернышов попросил создать специальные комнаты для родителей с детьми на станциях метро. "Обычно их называют комнатами "Матери и ребёнка", однако необходимо предусмотреть возможность пользования ими и для отцов, передвигающихся по городу с ребёнком без мамы", — отметил он в своем Telegram-канале.

Начать Чернышов предлагает с московской подземки, после чего распространить программу и на другие города, в которых есть метрополитен. При этом он счел нужным сообщить о желании, "чтобы в московском метро было больше радостных людей" и чтобы оно было "приятным и дружественным местом для взрослых и детей".

В середине июля стало известно о регистрации Чернышова в качестве кандидата на выборы мэра столицы. Голосование состоится в сентябре, оно продлится в течение трех дней. Конкуренцию Чернышову составят действующий мэр Сергей Собянин, а также Леонид Зюганов от КПРФ, Дмитрий Гусев от СРЗП и Владислав Даванков от "Новых людей".

Фото: duma.gov.ru