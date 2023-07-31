Силуанов подтвердил планы "перераспределения" расходов министерств

При подготовке трехлетнего бюджета расходы министерств будут сокращены на 10 %, сообщил 31 июля глава Минфина Антон Силуанов в интервью ТАСС. При этом он оговорился, что речь идет о "перераспределении" средств на новые цели.

"В следующем году стоят более финансово емкие задачи, их надо обеспечить ресурсами. Поэтому 10 % — это не сокращение, а перераспределение, приоритизация расходов на новые цели", — поведал министр и уточнил, что такая работа ведется каждый год.

Всего, по словам Силуанова, планируется перераспределить на новые нужды 450 миллиардов рублей. Возможны точечные сокращения и отказ от финансирования определенных проектов, а вместе с ними и "фронтальные" сокращения, при которых министерства и ведомства сами будут принимать решения по оптимизации.

"Все социальные расходы обеспечены бюджетными деньгами. На индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, пособий, зарплат бюджетникам, маткапитала будут выделяться дополнительные ресурсы", — заверил министр.

Ранее стало известно о планах Минфина обязать банки контролировать операции с драгоценными металлами. Это происходит на фоне повышенного в России спроса на драгметаллы.

Фото: ЗАКС.Ру