Минфин хочет обязать банки контролировать операции с драгметаллами

Министерство финансов совместно с Росфинмониторингом разрабатывает законопроект об обязанности банков контролировать проведение операций с драгоценными камнями и металлами, сообщили 19 июля "Известия". Подобная мера должна вывести из тени торговлю такими предметами.

В аппарате правительства подтвердили информацию о подготовке проекта и добавили, что сейчас он готовится к внесению на рассмотрение в кабинет министров.

Сейчас банки не должны проверять все сделки с использованием драгоценных металлов, вместо этого они лишь обращаются в Росфинмониторинг при возникновении подозрений. Разрабатываемая инициатива преследует цель обязать кредитные организации контролировать такие операции.

Как заявил изданию основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, в России наблюдается повышенный спрос на приобретение драгметаллов. В 2022 году было куплено 75 тонн золотых слитков, в то время как в предыдущие годы этот показатель держался на отметке около пяти тонн. "Причина в отмене НДС. У такой популярности есть подводные камни — например, отмывание и вывод средств за рубеж. Еще зимой правительство, рынок и регулятор задумались о способах контроля над ситуацией", — отметил эксперт.

Фото: pixabay