Петербургские мундепы выступили против муниципальной реформы

Порядка 30 муниципальных депутатов из Петербурга подписались под открытым письмом против укрупнения муниципальных образований в рамках муниципальной реформы, которая предусмотрена проектом закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Инициатором письма стал муниципал из Ленинградской области Антон Климов.

"Призываем всех действующих муниципальных депутатов и граждан Российской Федерации высказываться против укрупнения муниципальных округов. Уже имеющаяся практика слияния муниципалитетов однозначно показывает, что ликвидация местных Советов Депутатов разрушает систему местного самоуправления, лишает граждан легального права на участие в жизни своих территориальных образований", - говорится в письме.

Подписавшиеся призывают выступить за отмену законопроекта, поскольку считают, что такая норма поставит местное самоуправление в "полную зависимость" от исполнительной власти.

Всего обращение подписали более ста депутатов со всей России. Из Петербурга обращение подписали около 30 мундепов. Среди них представители МО "Малая Охта", МО "Город Пушкин", МО "Город Колпино", МО "Семеновский", МО "Смольнинское", МО "Литейный округ", МО "Гражданка", МО "Морской", МО "Дворцовый округ", МО "Парголово", МО "Южно-Приморский", МО "Гавань", МО "№72" и МО № 15 и других округов. Также среди подписавшихся оказались экс-муниципалы: Виталий Боварь* из Владимирского округа, Светлана Уткина из Финляндского округа, Ольга Галкина из МО "Морской" и Анна Каруличева из Нарвского округа.

Напомним, законопроект, подготовленный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым, подразумевает, в частности, возможность для губернаторов увольнять глав муниципалитетов за неисполнение тех или иных поручений. Также документ упраздняет поселковые муниципальные образования.

*Минюст внес Виталия Боваря в единый реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру