В России может появиться отдельная система для сбора органических отходов

На рассмотрение Госдумы планируется внести законопроект об отдельной системе для сбора органических отходов, рассказал в интервью "Парламентской газете" зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган. По его словам, это нужно для того, чтобы воспрепятствовать созданию ядовитого фильтрата на мусорных полигонах.

По словам Когана, речь идет о внесении поправок в закон "Об отходах производства и потребления". Инициатива предусматривает внесение изменений в существующую систему сбора и переработки органических отходов, в первую очередь пищевых.

"Мы уже рассматриваем инициативы о внедрении отдельной системы сбора пищевых отходов. Их нужно обязательно перерабатывать, потому что именно органический мусор в основном запускает биохимические процессы на полигонах и те начинают выделять запах и фильтрат, который является ядом", — заявил депутат.

Кроме того, в случае утилизации органических отходов общая масса свозимого на свалки мусора сократится приблизительно на 30 %, отметил Коган. Он уточнил, что законопроект будет разработан "в ближайшее время".

Ранее стало известно о том, что более 60 % легальных мусорных полигонов в России не соответствуют нормам.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"