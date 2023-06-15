Больше половины мусорных полигонов в России не соответствуют предъявляемым нормам

Более 60 % легальных мусорных полигонов в России не соответствуют необходимым нормам, сообщили 15 июня "Известия" со ссылкой на заявления специалистов. При этом, по мнению некоторых из них, речь может идти о заметно большей доле работающих с нарушениями свалок.

"К сожалению, более 60 % легальных мусорных полигонов у нас в стране не соответствуют требованиям природоохранного законодательства. Не говоря о несанкционированных свалках", — поделился мнением главный научный сотрудник УралНИИ "Экология", академик Александр Соловьянов.

По словам ученого, в условиях засухи и жаркой погоды вероятность возникновения пожаров на подобных объектах становится высокой.

В свою очередь, зампред Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин заявил изданию, что доля работающих с нарушениями полигонов может достигать 80 %. Он отметил важность рекультивации подобных объектов, включающей создание "панциря" сверху, ликвидацию свалочных газов и защиту от попадания фильтратов в почву и грунтовые воды.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался незаконной свалкой в Красносельском районе Петербурга. Перед этим замглавы МО "Ульянка" Павел Кондрашов обратился в Смольный с просьбой разработать план по недопущению завоза мусора на свалку на Волхонском шоссе.

На прошлой неделе стало известно о желании Российского экологического оператора добиться запрета для россиян выбрасывать одежду в мусорные контейнеры.

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