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Комиссия по Генплану отказала РПЦ в строительстве десятка церквей в Петербурге

фото ЗакС политика Комиссия по Генплану отказала РПЦ в строительстве десятка церквей в Петербурге

Комиссия по подготовке изменений в Генеральный план отказала Русской православной церкви в удовлетворении заявок на изменение зонирования территорий под строительство десятка церквей, сообщил 31 июля "Деловой Петербург". В то же время шесть прошений были удовлетворены.

Как отмечает издание, в случаях с отклоненными заявками нередко наблюдались неточности, связанные с неверными целями прошений. Так, вместо изменения Генплана их авторы ходатайствовали, например, о формировании участка или же об изменении разрешенного вида использования уже имеющейся территории.

Среди прочего, комиссия отклонила заявку по воссозданию взорванной в 1930-е годы церкви св. Николая Чудотворца и св. князя Александра Невского на пересечении 2-й Советской улицы с проспектом Бакунина, а также трех храмов в Адмиралтейском районе и двух — на Петроградской стороне. В числе последних оказался и Троице–Петровский собор на Троицкой площади.

В то же время были удовлетворены прошения об изменении зонирования участка существующего Крестовоздвиженского собора на Лиговском проспекте и воссоздаваемой Борисоглебской церкви на Синопской набережной.

Причины для вынесения того или иного решения в протоколах комиссии по Генплану отсутствуют. Член комиссии, депутат Заксобрания Александр Рассудов заявил, что каждый случай здесь сугубо индивидуален. "Где–то это уже зелёная зона и с точки зрения расчета нормативов по зелёным насаждениям это неразумно и т. д.", — отметил он.

Ранее комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал протокол заседания от 30 июня. Всего было рассмотрено более полутысячи обращений.

Фото: ЗАКС.Ру


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