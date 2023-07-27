КГА опубликовал новый протокол заседания комиссии по изменениям в Генплан

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) опубликовал протокол заседания комиссии по изменению в Генеральный план Петербурга от 30 июня. Согласно документу, члены комиссии рассмотрели заявки по шести районам города: Адмиралтейскому, Центральному, Петроградскому, Кронштадтскому, Петродворцовому и Колпинскому.

На заседании присутствовали депутаты Законодательного собрания, главы комитетов и другие чиновники. Всего они рассмотрели более 500 обращений.

Изучая заявки по Центральному району, комиссия решила отложить принятие решений по скверу в Кузнечном переулке. Петербуржцы вместе с депутатом городского парламента Борисом Вишневским попросили закрепить за ним зону зеленых насаждений, а не застройки домами. Аналогичную просьбу по Саду на Неве комиссия тоже решила пока отложить.

Отклонили там ряд других заявлений местных жителей об увеличении количества зеленых зон. Не стали в комиссии удовлетворять просьбу местного жителя расширить пешеходную часть Невского проспекта от площади Восстания до набережной реки Мойки.

По Адмиралтейскому району комиссия отклонила просьбы Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви изменить функциональные зоны трех участков с рекреационной (отдыха и зеленых насаждений) на общественно-деловые зоны. Это необходимо для воссоздания утраченных церквей, заявили в РПЦ. Речь идет о церкви Воскресения Христова в Малой Коломне, церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Большой Коломне и церкви Митрофана Воронежского.

В одной из заявок по Петроградскому району петербурженка предложила прекратить уплотнительную застройку в историческом центре и закрепить зону зеленых насаждений за территорией, где планировали создать парк "Тучков буян". Комиссия отложила эту просьбу, следует из протокола. Также чиновники с депутатами поступили с обращениями по сохранению сквера на пересечении Сытнинской и Кронверкской улиц.

В Петродворцовом районе более 50 петербуржцев вместе с депутатами ЗакСа Михаил Амосовым и Михаилом Барышниковым просили перевести в зону зеленых насаждений участки на границе с Луговым и Английскими парками. Комиссия предложение отклонила.

Также там поступили с обращением Барышникова об изменении зонирования на участке на Гостилицком шоссе - чтобы там невозможно было создать мусороперерабатывающий комплекс. Отложили в комиссии предложение депутата ЗакСа Марины Шишкиной и главы петербургского отделения "Справедливой России - За правду" Надежды Тихоновой об установлении зоны отдыха для "Янтарного пляжа".

А вот в Колпинском районе комиссия учла заявки самого КГА о переводе в зону зеленых насаждений скверов на улице Веры Слуцкой севернее д.36 по Заводскому проспекту и на пересечении Советского проспекта и Славянской улицы.

Ранее комитет опубликовал протоколы первых трех заседаний комиссии и рассказал про еще две встречи. ЗАКС.ру подробно рассказывал, какие решения чиновники с депутатами приняли по просьбам жителей об изменении Генплана на тех заседаниях.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру