Путин подписал закон, повышающий штрафы за неявку в военкомат

Президент Владимир Путин подписал закон, многократно увеличивающий штрафы за неявку в военкомат и принятый на прошлой неделе Федеральным собранием.

Если сегодня штрафы за это правонарушение варьируются от 500 рублей до 3 тысяч рублей, то с 1 октября диапазон будет составлять от 10 до 30 тысяч рублей.

Нормативно-правовой акт также предполагает наложение административной ответственности за несообщение в военкомат сведений о смене места жительства, учебы, работы, а также об изменении семейного положения. За это будут штрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей.

Отказ от медицинского освидетельствования будет стоить гражданину от 15 до 25 тысяч рублей. Наконец, порча или уничтожение документов воинского учета обойдется россиянам в сумму от 3 до 5 тысяч рублей штрафа.

фото: kremlin.ru