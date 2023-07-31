ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:46

Роспотребнадзор разрешил купаться в четырех петербургских водоемах

фото ЗакС политика Роспотребнадзор разрешил купаться в четырех петербургских водоемах

Сотрудники петербургского Роспотребнадзора проверили качество петербургских пляжей и представили обновленные данные. За прошедшую неделю пригодными для купания они сочли четыре водоема в черте города. Всего специалисты изучили 240 проб воды.

На сегодняшний день вода отвечает санитарно-гигиеническим требованиям в Верхнем и Среднем Суздальских озерах, Ольгинском пруду (Выборгский район) и Безымянном озере (Красносельский район). Остальные двадцать водоемов не прошли проверку.

На прошлой неделе безопасных озер для купания в Петербурге не было выявлено вовсе.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости31 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама