Путин подписал закон, запрещающий регистрироваться на сайтах с зарубежных почтовых ящиков

Президент Владимир Путин 31 июля подписал закон, по которому регистрация на отечественных сайтах не допускается для пользователей, указывающих иностранный адрес электронной почты. С 1 декабря при регистрации можно будет вводить только почтовые адреса российских компаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

После вступления нормативно-правового акта в силу у юзеров будет возможность зарегистрироваться на сайтах четырьмя способами. Помимо российской электронной почты, можно использовать биометрический способ, номер мобильного телефона, а также сервис "Госуслуги".

Закон был принят обеими палатами Федерального собрания на прошлой неделе.

фото: kremlin.ru