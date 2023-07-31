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В центре Петербурга подожгли здание военкомата

фото ЗакС политика В центре Петербурга подожгли здание военкомата

В Петербурге вечером 31 июля неизвестный гражданин поджег вход в военкомат, расположенный на улице Чайковского. Об этом сообщает медиапроект "Mash на Мойке".

После содеянного злоумышленник на автомобиле отечественного производства протаранил ворота соседнего двора. При задержании он был полностью обнажен.

Подходы к зданию военкомата оцепили. Пожар удалось быстро потушить.

Отметим, что поджоги военкоматов, время от времени происходящие в России, правоохранительные и судебные органы все чаще стали квалифицировать как теракты.

Фото: ЗАКС.Ру


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