В центре Петербурга подожгли здание военкомата

В Петербурге вечером 31 июля неизвестный гражданин поджег вход в военкомат, расположенный на улице Чайковского. Об этом сообщает медиапроект "Mash на Мойке".

После содеянного злоумышленник на автомобиле отечественного производства протаранил ворота соседнего двора. При задержании он был полностью обнажен.

Подходы к зданию военкомата оцепили. Пожар удалось быстро потушить.

Отметим, что поджоги военкоматов, время от времени происходящие в России, правоохранительные и судебные органы все чаще стали квалифицировать как теракты.

Фото: ЗАКС.Ру