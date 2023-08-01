Даванков предложил провести эксперимент с принудительным лицензированием фильмов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") полагает, что России следует провести эксперимент по принудительному лицензированию кинокартин из недружественных стран, сообщил 1 августа ТАСС. Свои соображения депутат изложил в обращении премьер-министру Михаилу Мишустину.

В своем письме Даванков попросил изучить целесообразность издания постановления правительства о "введении в экспериментальном режиме механизма принудительного лицензирования кинокартин из недружественных стран в августе 2023 года". Как следует из документа, инициатива разработана "в целях предоставления возможности российским гражданам посмотреть в российских кинотеатрах такие картины, как "Барби" и "Оппенгеймер".

Даванков указал, что после введения санкций из-за начала спецоперации россияне могли смотреть зарубежные фильмы по "серой" схеме: с "предсеансовым обслуживанием". При этом в конце июля стало известно, что правообладатели выяснили, по какой схеме в страну поступают копии кинолент, из-за чего теперь гражданам доступны лишь онлайн-версии фильмов, отметил он.

Также депутат указал, что в 2022 году сборы в российских кинотеатрах снизились на 57,2% по сравнению с 2019 годом, а продажи билетов упали на 62%. Предоставление кинотеатрам возможности показывать фильмы без согласия правообладателей станет, по его версии, "наиболее оптимальной мерой поддержки" прокатчиков.

Ранее Даванков предлагал провести распродажу иномарок, находящихся в собственности государства.

Фото: duma.gov.ru