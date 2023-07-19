Вице-спикер Госдумы предложил устроить распродажу иномарок, находящихся в госсобственности

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков ("Новые люди") выступил с инициативой провести аукционы с продажей произведенных в недружественных странах автомобилей, закупленных ранее для государственных и муниципальных нужд. Свое предложение он изложил в письме к главе Росимущества Вадиму Яковенко, передает 19 июля ТАСС.

В своем обращении парламентарий указал, что госорганы и бюджетные учреждения до сих пор продолжают закупать такие иномарки. При этом он уточнил, что замена автопарка для государственных и муниципальных нужд потребует привлечения дополнительных средств. Решить эту проблему позволит распродажа имеющихся машин, полагает Даванков.

"Представляется целесообразным организовать распродажу на открытых аукционах автомобилей, производителями которых являются компании из недружественных стран", — написал политик в своем обращении. Он уточнил, что речь идет о машинах, которые находятся в пользовании чиновников, депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации.

Также Даванков попросил главу Росимущества оценить возможные доходы бюджета от предложенной распродажи и целесообразность проведения ее в 2023 году при одновременных закупках российских машин.

Ранее о возможности отказа от служебных иномарок высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Эту инициативу поддержал избранный от Петербурга депутат Виталий Милонов.

Фото: duma.gov.ru