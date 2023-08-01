Беглов поздравил жителей Ленобласти с годовщиной создания региона

Глава Петербурга Александр Беглов поздравил губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и жителей региона с 96-летием со дня его образования. В своем обращении он назвал два региона "объединенными общей судьбой".

"Мы вместе реализуем важные проекты в дорожно-транспортной отрасли, переходим на качественно новый уровень обращения с отходами, ведем газификацию домохозяйств, разрабатываем увлекательные туристические маршруты, оказываем серьезную поддержку садоводческому движению", — приводит слова Беглова его пресс-служба.

Губернатор назвал Ленинградскую область одним из наиболее динамично развивающихся регионов России и отдельно отметил работу агломерации города и области в условиях введенных санкций. Также он не обошел вниманием проводимую в Донбассе спецоперацию.

"Выполняя решения президента России, мы вместе организуем необходимую поддержку Вооруженным силам, выстраиваем систему всесторонней помощи родным и близким наших бойцов", — отметил он.

Днем ранее Беглов выпустил традиционное обращение к петербуржцам, в котором чаще обычного упоминал президента Владимира Путина и говорил о том, что горожанам следует быть признательными главе государства.

Фото: ЗАКС.Ру