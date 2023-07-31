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Новости 18:25

Беглов: Участники саммита все как один отметили отличное состояние города

фото ЗакС политика Беглов: Участники саммита все как один отметили отличное состояние города

Губернатор Петербурга Александр Беглов в еженедельном обращении по "Радио России" подвел итоги саммита "Россия - Африка", состоявшегося в городе на прошлой неделе. Чаще обычного в прошедшем эфире он упоминал главу государства, которому, по мнению чиновника, горожанам следует быть признательными.

"Петербург продолжает развиваться благодаря постоянной, непосредственной и крепкой поддержке президента", - произнес Беглов.

По его сведениям, мегаполис произвел на зарубежных гостей "очень сильное" впечатление.

"Участники саммита все как один отметили отличное состояние города", - заявил Беглов.

Он привел еще один аргумент в пользу успешности мероприятия: по словам чиновника, саммит посетило в два с половиной раза больше официальных делегаций, чем саммит "Большой двадцатки" десять лет назад. Горожан губернатор поблагодарил за терпение и понимание, которых потребовали связанные с саммитом неудобства.

фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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