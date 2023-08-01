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Новости 13:11

Создательницу "Левого сопротивления" Полюдову поместили в ШИЗО

Администрация исправительной колонии № 4 в Кабардино-Балкарии отправила в штрафной изолятор создательницу "Левого сопротивления" Дарью Полюдову, сообщил 1 августа проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на мать активистки.

Как сообщила мать активистки, причиной помещения Полюдовой в ШИЗО стало то, что у нее якобы нашли лезвие, а также совершение "какого-то второе нарушение". При этом она отметила, что ее дочь дисциплинирована и сама не станет нарушать законы.

Информации о том, как долго Полюдова будет находиться в ШИЗО, не имеется.

В декабре 2022 года суд в Москве приговорил Полюдову к девяти годам заключения по делу о создании экстремистского сообщества.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: pixabay


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