Московская прокуратура проверит рэпера Лигалайза по статье о дискредитации армии

Московская прокуратура начала проверку в связи с высказываниями рэпера Лигалайза (Андрея Меньшикова), сообщил 1 августа ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Исполнителя подозревают в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Также рассматривается вопрос о признании его иностранным агентом.

"Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении Андрея Владимировича Меньшикова на наличие оснований привлечения его к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Также компетентными органами будет рассмотрен вопрос о признании музыканта иноагентом", — транслирует информагентство сообщение надзорного органа.

По словам собеседника ТАСС в прокуратуре, ведомство намерено проверить клип Лигалайза "Мир!! Вашему!! Дому!!" на возможность распространения экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ). Предполагается, что проверка продлится до конца лета, при этом не исключается возможность ее продления.

Ранее стало известно о том, что суд оштрафовал рэпера Оксимирона* за отсутствие иноагентской маркировки.

*Минюст внес Мирона Федорова (Оксимирона) в единый реестр иностранных агентов

Фото: Telegram-канал "Лигалайз/Ligalize"