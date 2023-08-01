"Новые люди" предложили давать отсрочку от призыва отцам малолетних детей

Члены думской фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение коллег законопроект об отсрочке от призыва на срочную службу для отцов, чьи дети не достигли трех лет. Ознакомиться с содержанием инициативы можно в электронной базе Госдумы.

Авторы проекта предлагают предоставить отсрочку от призыва отцам детей, не достигших трехлетнего возраста, а также отцам детей-инвалидов, возраст которых не достиг 18 лет. Они отмечают, что "еще большую актуальность" проблема воспитания малолетних детей получила после увеличения призывного возраста до 30 лет.

"Многие отцы в период с 27 до 30 лет уже имеют первого ребенка, поэтому отсрочка для них необходима, поскольку в период нахождения жены в декрете отцу необходимо обеспечивать семью", — говорится в законопроекте.

Ранее Совет Федерации одобрил повышение призывного возраста с нынешних 27 до 30 лет.

Фото: ЗАКС.Ру