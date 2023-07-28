Совфед проголосовал за увеличение призывного возраста до 30 лет

Члены Совета Федерации 28 июля большинством голосов одобрили повышение верхней границы призывного возраста в России с 27 до 30 лет. Как уточнил ТАСС, за документ проголосовали 159 сенаторов при одном воздержавшемся.

Закон предусматривает одномоментное расширение с 1 января 2024 года границ призывного возраста. Если сейчас последний установлен в пределах 18-27 лет, то со следующего года он составит 18-30 лет.

Также документ предусматривает возможность для срочников заключать контракты о военной службе сроком на один год. Происходить это будет в период объявленной мобилизации, военного положения и в военное время, а также в ряде иных ситуаций.

Изначально об изменении значений призывного возраста заговорил министр обороны Сергей Шойгу, который в декабре прошлого года объявил о необходимости поэтапного увеличения нижней и верхней границ возраста призыва. По его словам, по окончании реформы пределы возраста срочной службы следовало установить на уровне 21-30 лет.

Однако уже после прохождения проектом первого чтения в Госдуме стало известно об отказе от увеличения нижней границы призывного возраста. Решение оставить ее на уровне 18 лет глава комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил тем, что молодые люди якобы спешат как можно скорее попасть в армию.

Фото: Министерство обороны/ "ВКонтакте"