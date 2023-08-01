Дрозденко выступил за открытое опубликование данных о погибших и раненых на СВО

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что считает правильным обнародование сведений о безвозвратных потерях в ходе военной спецоперации. Такое высказывание он сделал на пресс-конференции 1 августа, проведенной по случаю очередной годовщины со дня образования региона.

"Не могу ее вам назвать (цифру погибших и раненых), хотя я ее знаю. Но считаю, что эта информация должна быть в открытом доступе. Она грустная, тяжелая, тревожная, но, как показывает практика, лучше знать правду, чем пытаться строить догадки", - произнес глава области.

По информации Дрозденко, прошлогодняя частичная мобилизация коснулась шести тысяч жителей его региона. В свою очередь, с начала спецоперации ушли служить по контракту свыше двух тысяч человек.

Отметим, что суммарные боевые потери с начала СВО Минобороны озвучивало лишь дважды. В последний раз это было в сентябре.

Фото: ЗАКС.Ру