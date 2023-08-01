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Новости 16:20

В Сестрорецке угрожали поджечь военкомат

фото ЗакС политика В Сестрорецке угрожали поджечь военкомат

Сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнюю женщину, которая собиралась поджечь здание военкомата на улице Володарского в Сестрорецке, передает издание 78.ru. О своем замысле она рассказала сотруднице военкомата, после чего на место событий вызвали полицию.

Территорию военкомата оцепили, а женщину увезли в участок.

Сотрудница учреждения, имевшая разговор со злоумышленницей, сообщила журналистам, что та держала в руках пакет с "коктейлями Молотова".

Накануне вечером мужчина поджег вход в здание военкомата на улице Чайковского в Петербурге. Огонь быстро удалось потушить, а злоумышленника задержали.

Фото: ЗАКС.Ру


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