Жилинспекция выявила махинации с протоколом собрания собственников в Петроградском районе

Глава петербургского отделения справедливороссов Надежда Тихонова сообщила о промежуточном успехе в решении проблемы жителей одного из домов Петроградского района. Граждане пожаловались ей на несанкцированную реконструкцию дома, в результате которой были пристроены новые помещения, а также на использование жилых площадей не по назначению.

Партия обратилась в жилинспекцию, которая обнаружила нарушения в протоколе общего собрания собственников. Теперь суд может аннулировать этот документ.

"Решения общих собраний собственников должны быть незыблемыми, но, к сожалению, все чаще встречаются махинации с протоколами собраний", - прокомментировала конфликтную ситуацию Тихонова в своем Telegram-канале.

Результаты проверки сотрудники ГЖИ также направили в правоохранительные органы и районную администрацию.

фото: Государственная жилищная инспекция СПб / ВКонтакте