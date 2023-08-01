В Ломоносовском и Всеволожском районах завершилось возведение трех старейших долгостроев

К 96-й годовщине со дня образования Ленобласти в регионе завершились работы в трех проблемных долгостроях, о чем сообщает пресс-служба областной администрации. В праздничный день Госстройнадзор санкционировал ввод в эксплуатацию жилья в Ломоносовском и Всеволожском районах.

Речь идет о двух домах в жилом комплексе "Ванино", которые доделал инвестор "Ирис", найденный областным правительством, а также о четвертом корпусе жилого комплекса "Янинский каскад". Достроить последний помог Фонд защиты прав дольщиков Ленобласти. Предыдущие девелоперы, занимавшиеся обоими объектами, были признаны банкротами в 2019 году.

"Осталось восстановить права граждан из пятого корпуса в ЖК "Янинский каскад" и из 10 домов в "Ванино". Для этого также используем два проверенных механизма: Фонд и инвесторов", - прокомментировал окончание работ вице-губернатор Евгений Барановский.

В ближайшее время владельцы жилплощади во введенных 1 августа долгостроях получат ключи от квартир. В ЖК "Ванино" их 172, а в четвертом корпусе "Янинского каскада" - около 230.

фото: lenobl.ru