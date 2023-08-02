Вишневский попросил Беглова не допустить строительства площадки для диск-гольфа в Мартыновском сквере

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко") обратился к губернатору города Александру Беглову с просьбой не допустить строительства маршрута для диск-гольфа в Мартыновском сквере на пересечении Долгоозерной и Парашютной улиц. При этом парламентарий сослался на обращение местной жительницы, которая попросила его помешать планам создания площадки.

В своем обращении Вишневский указал, что для строительства маршрута в северной части сквера планируется вырубка деревьев и кустарников. "В северной части парка расположены две детские площадки и согласно плану устройства диск-гольф маршрута детские площадки будут находиться в эпицентре спортивных сооружений", — заострил внимание депутат и предположил, что такое соседство может быть потенциально опасным для детей. Длина полета диска, по его словам, может превышать 100 метров, при этом расстояние от спортивных объектов до детских площадок составляет 20-30 метров.

"Учитывая, что строительство опасных спортивных сооружений в сквере вызвало широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге и средствах массовой информации, прошу вас не допустить строительство диск-гольф маршрута в Мартыновском сквере", — попросил Беглова депутат.

Ранее с просьбой не строить площадку для диск-гольфа в сквере обратилась к вице-губернатору Василию Пониделко депутат ЗакСа Марина Шишкина (СРЗП).

Фото: ЗАКС.Ру