В Кудрово дорожники снесли первую сотню гаражей под строительство развязки

В общей сложности 99 гаражей были снесены в Кудрово ради строительства дорожной развязки с Мурманским шоссе, рассказали 2 августа в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти. Согласно планам, в дальнейшем демонтаж ждет еще не менее 200 гаражей.

"Первый этап сноса состоялся, бетонные боксы шагнули в вечность с помощью ковша экскаватора", — сообщили в комитете. На освободившейся территории строители готовятся перекладывать провода и прокладывать ливневую канализацию, что потребуется для подземного перехода на Центральной улице.

Также со следующей недели приступят к обустройству водопровода с канализацией в парке со стороны проспекта Строителей. "Задействованный кусок земли минимальный, по итогам эта часть парка станет еще лучше", — пообещали в комитете.

В январе на Мурманском шоссе стартовало строительство путепровода для будущей развязки с Кудрово. Объект должен быть готов к марту 2027 года.

Фото: Telegram-канал Dorogi_lo