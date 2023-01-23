На Мурманском шоссе началось строительство путепровода будущей развязки с Кудрово

Строители приступили к возведению путепровода, который свяжет Мурманское шоссе с Кудрово, информирует пресс-служба правительства Ленинградской области.

Пока что рабочие устанавливают стапель с тем, чтобы соорудить надвижку пролётного строения автомобильной эстакады. Вместе с этим начнётся переустройство инженерных сетей в границах Кудрово вдоль Центральной улицы: там на улице Строителей обустроят подземный пешеходный переход.

"Учитывая необходимость проведения большого количества изъятия земельных участков (больше 20 гектаров), "Ленавтодор" принял решение частично поменять очередность этапов строительства объекта: в первую очередь будет закончено возведение путепровода с частичным расширением Мурманского шоссе под ним, а затем выполнена пробивка к шоссе Центральной улицы внутри самого Кудрово", - отчитались также в администрации Ленобласти.

Строительство развязки должно было начаться ещё осенью, однако тогда представители IKEA выразили протест. Разрешить возникшие противоречия чиновники собирались посредством публичного сервитута. Примечательно, что в июне прошлого года шведская компания готова была выделить свои средства на проект.

Возвести объект планируют до марта 2027 года.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти