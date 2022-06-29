IKEA не откажется от финансирования развязки в Кудрово

Строительство транспортной развязки в Кудрово, как и планировалось в 2019 году, состоится с привлечением средств компании IKEA, приостановившей работу магазинов в России. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу шведского холдинга Ingka Centres, владеющего сетями IKEA и "Мега".

"В настоящее время наша основная задача — это обеспечение функционирования торговых центров, а также предоставление хорошего покупательского опыта всем гостям МЕГА. Мы продолжим выполнять взятые на себя обязательства по существующим договорённостям с органами государственной власти и партнёрами", - подчеркнули представители торговой сети.

В проектирование инфраструктурного проекта шведы уже вложили 80 млн евро, а на строительство выделят еще 620 млн евро. В свою очередь, из федерального и регионального бюджетов в развязку в ближайшие годы вложат 7,1 млрд рублей. За эти деньги должны будут подвести автодорогу к будущему транспортно-пересадочному узлу, а также реконструировать существующую развязку возле "Меги Дыбенко".