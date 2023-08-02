Турпоток в Россию вырос более чем в два раза за год

За первые шесть месяцев Россию посетили с туристическими целями 187,8 тысячи иностранцев, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ. Это более чем на 100 тысяч человек превышает показатели аналогичного периода в прошлом году. Тогда в Россию въехали 81,5 тысячи туристов.

"Прирост за год составил 130%", — отметили в ассоциации.

При этом две трети иностранных туристов, въехавших в страну, пересекли границу в период с апреля по июнь. Речь идет о 120,1 тысячи путешественников.

В то же время объемы турпотока по-прежнему не идут ни в какое сравнение с теми, что наблюдались до пандемии коронавируса. "С января по июнь 2019 года Россия приняла почти два миллиона туристов. То есть в 16,5 раз больше, чем за шесть месяцев 2023 года", — сообщили в АТОР.

Среди иностранных туристов по количеству визитов лидируют жители Китая. В первом полугодии Россию посетило 32,3 тысячи граждан этой страны. На втором месте оказались граждане Турции с 20,6 тысячи туристических визитов, на третьем — граждане Германии с 12,5 тысячи визитов. Как уточнили в ассоциации, большинство поездок в Россию из Китая и Турции в действительности носит деловой характер, просто въезжающие получают туристические визы. Поездки из Германии, предположительно, в основном совершают натурализовавшиеся в этой стране россияне, решившие навестить родственников.

Ранее стало известно о том, что Петербург рискует недополучить около одного миллиарда рублей в случае, если не будут устранены сложности с получением групповых виз гражданами Китая.

Фото: ЗАКС.Ру