Турчак и Кутепов внесли в Госдуму законопроект о работодателях участников СВО

На рассмотрение Госдумы 2 августа поступил законопроект о признании социальными предпринимателями представителей малого и среднего бизнеса, нанимающих на работу участников СВО и ветеранов боевых действий. Документ опубликован в электронной базе парламента, его авторами выступили сенаторы Андрей Турчак и Андрей Кутепов.

Проект предусматривает включение участников спецоперации и ветеранов боевых действий в перечень незащищенных категорий граждан, за трудоустройство которых их наниматели получат право зваться социальными предпринимателями. В частности, речь идет о тех, кто служил с 24 февраля 2022 года на территории Украины, ЛНР и ДНР, а также о служивших в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября того же года.

"Законопроектом предлагается включить в категории социально уязвимых категорий граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать "социальным предпринимателем", лиц, проходивших военную службу в зоне специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий", — говорится в пояснительной записке к документу.

Для приравнивания к социальным предпринимателям требуется, чтобы доля сотрудников из уязвимых категорий составляла не менее 50% от всего штата, при этом получать они должны не менее 25% от общего зарплатного фонда.

Ранее стало известно о поддержке законопроекта российским правительством.

Фото: ЗАКС.Ру