За два дня в Петербурге и Ленобласти задержали около двух сотен нелегальных мигрантов

Петербургские правоохранители подвели итоги двухдневных облав, инициированных в отношении нелегальных мигрантов. Как сообщает региональный главк МВД, за это время были обнаружены более 200 мигрантов без документов в Петербурге и Ленобласти.

В Буграх и Ковалево удалось выявить три незаконно функционирующих общежития. На территории Всеволожска нашли две так называемые "резиновые квартиры".

Всего по итогам двух дней работы задержали около двухсот иностранных граждан, пребывающих в стране без разрешения властей. Накануне по результатам рейдов также закрыли три точки общепита.

Помимо этого, во вторник 1 августа СК сообщил об обнаружении в квартире одного из домов в Красном Селе компании мигрантов, которых могли незаконно поставить на учет. В связи с этим возбудили новые дела по ст. 322.3 УК.

Фото: ЗАКС.Ру