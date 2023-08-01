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В Петербурге возбудили новые дела о незаконной миграции

фото ЗакС политика В Петербурге возбудили новые дела о незаконной миграции

Петербургские силовики в ходе расследования дела о незаконной организации азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК) вышли на еще один случай незаконной постановки мигрантов на учет. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, это привело к возбуждению новых дел по ст. 322.3 УК.

По версии правоохранителей, двое фигурантов, которым уже избрали меру пресечения, проводили азартные игры в квартире одного из домов по Ленинскому проспекту. В ходе расследования силовики также явились с обыском в один из домов в Красном Селе и обнаружили в нем иностранных граждан. 

"В ходе обыска установлено, что собственник квартиры – мужчина 2002 года рождения - за денежное вознаграждение в размере 14 тыс. рублей осуществляет по месту своей регистрации фиктивную постановку на учет мигрантов, незаконно находящихся на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отметим, что утром 1 августа СК отчитался об обысках в рамках другого дела об организации нелегальной миграции. Следственные действия велись в хостелах Красногвардейского района.

Фото: ЗАКС.Ру


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