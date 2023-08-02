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Новости 16:43

До конца года живущие на первом этаже петербуржцы не обязаны платить за лифты

фото ЗакС политика До конца года живущие на первом этаже петербуржцы не обязаны платить за лифты

Петербургский вице-губернатор Анатолий Повелий ответил депутату ЗакСа Борису Вишневскому на обращение, касавшееся платы за обслуживание лифтов. Парламентарий был не согласен с тем, что за услугу вынуждены платить жители первых этажей, а также жители парадных без лифтов.

Согласно разъяснениям чиновника, как минимум до конца календарного года указанные категории граждан избавлены от необходимости выплачивать взнос. Об этом также сказано в прошлогоднем распоряжении комитета по тарифам.

Вишневский в своем Telegram-канале призвал обращаться к нему через сайт Законодательного собрания тех жильцов первых этажей, кто продолжает видеть в квитанциях плату за обслуживание лифтов.

фото: Telegram-канал Анатолия Повелия / Telegram (скриншот видео)


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Вишневский Борис Лазаревич 
Повелий Анатолий Анатольевич 




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