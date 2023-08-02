У Гостиного двора задержали сторонника Стрелкова

Петербургские полицейские в день Воздушно-десантных войск задержали мужчину в военной форме, который встал в одиночный пикет у Гостиного двора. Об этом сообщает информационный портал MR7.

Ветеран ВДВ по имени Дмитрий Костенюк ("Дим Димыч") вышел в центр города поддержать общественного деятеля, бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, который находится в предварительном заключении. С плакатом в защиту Стрелкова Костенюк простоял около двадцати минут.

"Я не считаю сегодняшний день праздником из-за ареста Стрелкова. Поэтому решил посвятить 2 августа пикету", - уточнил свою позицию пикетчик.

В отделе полиции №28 его продержали около двух часов, составив протокол о нарушении городских антиковидных ограничений (ст. 8.6.1 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"). Суда Костенюк будет дожидаться дома.

Напомним, что Игоря Стрелкова (настоящая фамилия - Гиркин) преследуют по делу о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

фото: Ленингриб / Telegram