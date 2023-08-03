Минцифры предложило давать отсрочку айтишникам без высшего образования

Минцифры полагает нужным предоставлять отсрочку от службы в армии IT-специалистам без высшего образования, сообщили 3 августа "Известия" со ссылкой на ответ ведомства на депутатский запрос. Министерство уточнило, что уже обратилось с соответствующей инициативой к вице-премьеру Денису Мантурову, попросив его дать поручение об этом.

Сейчас правом на отсрочку обладают сотрудники аккредитованных государством IT-компаний, получившие высшее образование. Между тем, к настоящему времени назрела необходимость в расширении этого списка, что вызвано нехваткой специалистов на рынке, считают в Минцифры.

"Это касается как специалистов со средним профессиональным образованием, так и некоторых специалистов с высшим профильным образованием, но которые не получают отсрочку по принятым в 2022 году правилам", — отметили в ведомстве.

Свои предложения министерство направило в минувшем июне в правительство, а в конце июля — также и в Минобороны. В пресс-службе Минцифры подтвердили, что выступают за расширение перечня специальностей, обладатели которых имеют право на отсрочку. При этом на вопрос о непосредственно работниках со средним образованием ответа не последовало.

Ранее на рассмотрение Госдумы поступил законопроект фракции "Новые люди" от предоставлении отсрочки от призыва отцам малолетних детей.

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