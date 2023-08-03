Две компании поставят петербургским коммунальщикам 65 тысяч тонн соли на зиму

Петербургское ГУДП "Центр" определилось с поставщиками технической соли (галита) для обработки улиц в зимний период, обратил внимание 2 августа "Коммерсантъ". Итоги аукциона опубликованы на сайте госзакупок.

По итогам проведенного конкурса победителями стали ООО "Малахит" и ООО "Интерконсента", которые должны совокупно поставить 65 тысяч тонн соли на общую сумму 443,8 миллиона рублей. Первая компания обязуется поставить 39 тысяч тонн галита, вторая — оставшиеся 26 тысяч тонн.

Соль предполагается использовать для изготовления пескосоляной смеси и соляных растворов для обработки поверхности автомобильных дорог регионального значения. Прочие дорожные предприятия Петербурга пока не публиковали тендеры на поставку соли на сайте Госзакупок, отметило издание.

В июле Куйбышевский районный суд обязал ГУДП "Центр" выплатить 200 тысяч рублей компенсации петербуржцу, пострадавшему при падении на наледи.

Фото: ЗАКС.Ру