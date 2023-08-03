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Новости 12:11

Минтранс хочет вернуть штрафы за среднее превышение скорости на дорогах

фото ЗакС политика Минтранс хочет вернуть штрафы за среднее превышение скорости на дорогах

Минтранс подготовил проект изменений правил дорожного движения, предусматривающий штрафы для водителей за превышение средней скорости, сообщил 3 августа "Коммерсантъ". Речь идет о замере скорости движения транспорта на отрезках между двумя и более видеокамерами на дорогах.

Подобная практика уже существовала в России, однако в 2021 году ГИБДД отказалась от нее. Теперь же Минтранс намерен вернуть ее, для чего разработал проект поправок в ПДД и готовит проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Подготовленные ведомством правки были рассмотрены накануне на заседании рабочей группы "Безопасность дорожного движения". В частности, Минтранс вводит определение "средней скорости движения транспортного средства". Согласно документу, это "значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка".

Также в ПДД вносится требование, согласно которому и мгновенная, и средняя скорости транспортного средства на дороге не должны превышать установленных значений.

Ранее стало известно о планах правительства Петербурга потратить два миллиарда рублей на установку четырех тысяч камер наблюдения в городе.

Фото: pixabay


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