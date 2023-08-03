Минтранс хочет вернуть штрафы за среднее превышение скорости на дорогах

Минтранс подготовил проект изменений правил дорожного движения, предусматривающий штрафы для водителей за превышение средней скорости, сообщил 3 августа "Коммерсантъ". Речь идет о замере скорости движения транспорта на отрезках между двумя и более видеокамерами на дорогах.

Подобная практика уже существовала в России, однако в 2021 году ГИБДД отказалась от нее. Теперь же Минтранс намерен вернуть ее, для чего разработал проект поправок в ПДД и готовит проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Подготовленные ведомством правки были рассмотрены накануне на заседании рабочей группы "Безопасность дорожного движения". В частности, Минтранс вводит определение "средней скорости движения транспортного средства". Согласно документу, это "значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка".

Также в ПДД вносится требование, согласно которому и мгновенная, и средняя скорости транспортного средства на дороге не должны превышать установленных значений.

Ранее стало известно о планах правительства Петербурга потратить два миллиарда рублей на установку четырех тысяч камер наблюдения в городе.

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