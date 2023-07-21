Смольный намерен потратить два миллиарда рублей на установку камер наблюдения

Правительство Петербурга планирует потратить два миллиарда рублей на установку более четырех тысяч камер наблюдения, сообщил 21 июля "Коммерсантъ". Соответствующие конкурсы разместил на портале госзакупок Городской мониторинговый центр (ГМЦ).

Согласно заявке, ГМЦ ищет подрядчика, готового установить 4 250 видеокамер по полутора тысячам адресов. Максимальная цена первого контракта составляет более двух миллиардов рублей, второго — немногим менее 69 миллионов рублей. Прием заявок продолжается до вторника, 25 июля, а контракт предполагается заключить до конца 2025 года.

Как уточнили изданию в пресс-службе ГМЦ, в условия контракта входит только оказание услуг по передаче данных. В настоящее время городская система видеонаблюдения работает по сервисной модели. Это означает, что Петербург не несет первоначальные затраты на установку камер наблюдения, а оплачивает только передачу видеозаписей с них. "Сами камеры устанавливаются в рамках контрактов ГМЦ. Кто станет победителем, не имеет значения. Главное — чтобы условия контракта были выполнены", — уточнили в мониторинговом центре.

Ранее стало известно о планах Смольного установить семь комплексов видеофиксации на Невском проспекте. В июне сообщалось о намерении городских властей потратить почти 900 миллионов рублей на камеры наблюдения.

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