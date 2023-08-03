Колпинский суд оставил в колонии фигуранта дела о хищениях при строительстве "Газпром Арены"

Колпинский районный суд отказал в замене наказания фигуранту дела о хищении бюджетных средств при строительстве "Газпром Арены" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила 3 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. Согласно вынесенному решению, Дмитрий Сбруев продолжит отбывать наказание в колонии общего режима.

В суде Сбруев ходатайствовал о замене оставшегося неотбытым срока лишения свободы на принудительные работы. Против этого выступили прокурор и администрация исправительной колонии. Городской комитет по строительству, средства которого были похищены, возражений на ходатайство осужденного не представил.

"Суд указал, что Сбруев поощрений не имеет, возместил только 30 000 рублей, что несоизмеримо мало с причиненным ущербом. Суд Сбруеву отказал", — поведала пресс-служба.

Фигурант продолжит трудиться укладчиком-упаковщиком в колонии на участке "Ижорский текстиль".

Приговор пяти фигурантам дела о хищении средств при строительстве стадиона Октябрьский суд Петербурга огласил год назад. Сбруева приговорили к 5,5 годам в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, признав виновным в соучастии в хищении 178 миллионов рублей на поставке техники для обеспечения безопасности, включая видеокамеры, рабочие станции и прочее оборудование.

Фото: ЗАКС.Ру