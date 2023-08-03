На Витебском вокзале Беглов проводил контрактников в зону СВО

В Картинном зале Витебского вокзала состоялись торжественные проводы жителей Петербурга, заключивших контракт о службе в армии и направляющихся в зону специальной военной операции, сообщили 3 августа в пресс-службе губернатора. Участие в церемонии принял глава города Александр Беглов.

В своей речи градоначальник назвал контрактников "наследниками русской воинской славы, наследниками Александра Невского, Петра Первого, Александра Суворова, Георгия Жукова" и заявил, что они идут в бой за правое дело. "За наших соотечественников. За большую историческую Россию и национальные интересы страны. За справедливый мир и спокойное будущее наших детей и внуков", — перечислил он.

Также Беглов заявил военным, что украинская сторона не сможет добиться успеха в конфликте. "Хваленое натовское оружие бессильно против отваги и стойкости русского солдата", — поделился он соображениями на этот счет.

Контрактники будут служить в различных видах войск, задействованных в спецоперации. В части они прибудут после прохождения необходимой подготовки, отметили в Смольном.

В октябре прошлого года Беглов и спикер городского Заксобрания Александр Бельский участвовали в церемонии отправки в зону СВО бойцов танкового батальона "Аврора". Как и в этот раз, мероприятие состоялось в здании Витебского вокзала.

Фото: gov.spb.ru