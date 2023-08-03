Петербургский депутат Соловьев пригласил журналистов на курс по самообороне

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Антон Соловьев вместе с руководителем клуба "Самбист" Петром Кретовым запустит курс самообороны для журналистов. Работники СМИ познакомятся с базовыми приемами самбо, а также получат навыки нападения и самообороны, написал парламентарий в своем Telegram-канале 3 августа.

"Для журналистов в контексте курса это будет ознакомление с видом спорта и общая физическая подготовка. Безусловно, ребята смогут узнать для себя что-то новое и интересное, а кто-то, возможно, и продолжит заниматься после окончания курса самостоятельно", - приводит слова Соловьева пресс-служба депутата.

Занятия будут проводить по вечерам три раза в неделю с 7 по 31 августа в Петроградском районе. Вести курс будут мастера спорта по самбо, квалифицированные тренеры, в том числе глава клуба "Самбист". Соловьев пообещал вручить "самым стойким" фирменные бейсболки. Курс организуют совместно с клубом "Самбист" и Федерацией самбо. За первый день на курс записались 12 человек, уточнили в пресс-службе парламентария. Всего планируют набрать группу на 16 мест.

Три года назад на площадке "Самбиста" уже проходили похожие курсы для журналистов.

Напомним, Соловьев - мастер спорта России международного класса по киокусинкай. Мастер спорта России по джиу-джитсу. Также он является координатором партийного федерального проекта "Za самбо". В октябре 2022 года, на 70-летие президента Владимира Путина парламентарий провел мероприятие для детей, на котором учили приему из боевого самбо - бить хай-кик.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру