Правительство поддержало наказание за уклонение от военной службы по мобилизации

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила инициативу об уголовном наказании от от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени, сообщил 3 августа ТАСС со ссылкой на текст проекта отзыва. Автором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Проект предусматривает внесение изменений в статью 328 Уголовного кодекса "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы". К существующим двум частям этой статьи предполагается добавить третью, касающуюся уклонения от армейской службы по мобилизации либо же в военное время без имеющихся законных оснований для этого.

"Дополнение ст. 328 УК РФ частью третьей, предусмотренное пунктом 4 статьи 1 законопроекта, возражений не вызывает", — говорится в проекте отзыва комиссии кабмина. Какое наказание предусмотрено для уклонистов, в документе не говорится.

В конце июля президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за неисполнение обязанностей по воинскому учету. Перед этим Госдума приняла документ сразу во втором и третьем чтениях.

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"