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Новости 13:59

Правительство поддержало наказание за уклонение от военной службы по мобилизации

фото ЗакС политика Правительство поддержало наказание за уклонение от военной службы по мобилизации

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила инициативу об уголовном наказании от от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени, сообщил 3 августа ТАСС со ссылкой на текст проекта отзыва. Автором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Проект предусматривает внесение изменений в статью 328 Уголовного кодекса "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы". К существующим двум частям этой статьи предполагается добавить третью, касающуюся уклонения от армейской службы по мобилизации либо же в военное время без имеющихся законных оснований для этого.

"Дополнение ст. 328 УК РФ частью третьей, предусмотренное пунктом 4 статьи 1 законопроекта, возражений не вызывает", — говорится в проекте отзыва комиссии кабмина. Какое наказание предусмотрено для уклонистов, в документе не говорится.

В конце июля президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за неисполнение обязанностей по воинскому учету. Перед этим Госдума приняла документ сразу во втором и третьем чтениях.

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"


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