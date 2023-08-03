Бастрыкин проконтролирует проверку по обращению об уплотнительной застройке в Красносельском районе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку соблюдения градостроитроительного законодательстве при застройке Красносельского района, сообщили в пресс-службе СК 3 августа. Руководителю петербургского следкома поручили подготовить доклад о промежуточных результатах проверки. В ГСУ СК по Петербургу организована процессуальная проверка. Ранее жители двух домов на улице Доблести жаловались на строящийся по соседству многоэтажный дом.

В обращении на имя Бастрыкина отмечалась нехватка инфраструктурных объектов. В квартале работает лишь один детский сад и одна школа. Кроме того, в письме упоминались грунтовые воды, из-за которых планируемая стройка может привести к подтоплениям и разрушению домов, стоящих поблизости.

В конце июля ЗАКС.Ру рассказывал о проблемах жителей жилого комплекса на улице Доблести в Красносельском районе. Квартиры в этих домах выдавались ветеранам боевых действий и работникам спецслужб. Жильцы хотели, чтобы рядом с их домом разбили сквер и построили детский сад, однако городские власти выдали разрешение на строительство в этом месте жилых домов более чем на 1200 квартир.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру