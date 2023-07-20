Сквер вместо ЖК: Жители улицы Доблести хотят остановить уплотнительную застройку

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Жители двух домов на улице Доблести собрались 19 июля, чтобы обсудить судьбу соседнего участка, на котором планируется возведение нового ЖК. Квартал уже страдает от нехватки соцобъектов, а новая стройка, по мнению жильцов, лишь добавит проблем. В этих домах живут люди с боевым прошлым, которые хотели бы видеть на спорном участке сквер в память о сослуживцах.

Более полусотни жителей собрались 19 июля у своих подъездов на улице Доблести. Они хотели выяснить, как добиться отмены разрешения на строительство нового жилого комплекса по соседству. На небольшом участке, где местные хотели бы видеть сквер и детский сад, планируют построить жилой комплекс более чем на 1200 квартир, в основном студий и "однушек". Застройщиком выступает компания "Капитан", которая входит в "Лидер групп". Разрешение на строительство было получено в середине апреля. Закончить стройку планируется в 2029 году.

Общаться с петербуржцами пришли депутат Заксобрания Петербурга Андрей Алескеров, избранный от этого округа, замглавы Красносельского района Марина Головина и депутаты МО "Южно-Приморский": и. о. главы округа Юрий Епифанцев и Валерий Веремейчик. Участники собрания декларировали, что на данный момент застройщик имеет на руках все необходимые документы на строительство и бюрократических противоречий пока нет. Общественные слушания, которых требуют жители, для этого участка не предусмотрены. Территория была отведена под застройку еще в 2005 году.

Основная претензия горожан к новому строительству заключается в острой нехватке социальных объектов. Сейчас в квартале работает лишь одна школа и один детский сад. Оба учреждения переполнены. В школе учатся 1300 человек вместо планируемых 800 (в некоторых классах количество учеников превышает 40 человек), а в детском саду 176 вместо 100 мест.

Депутат Алескеров рассказал, что внес предложения по изменению в Генеральный план, чтобы закрепить за этим местом статус зеленых насаждений общего пользования. Сейчас он ждет ответ на запрос от профильного вице-губернатора Николая Линченко с предложением отменить разрешение на строительство. В дальнейшем он намерен обращаться к губернатору Петербурга Александру Беглову.

- Губернатор неоднократно говорил о том, что нельзя строить дома, не обеспечив жителей соответствующей социальной инфраструктурой. Сегодня ее нет по факту. Действует в квартале всего один детский садик и одна школа, которые перегружены. Мы знаем, какие сейчас очереди в детские сады. <...> С учетом сложившийся ситуации и обеспеченностью объектами социальной инфраструктуры, его [нового ЖК] строительство вызовет просто очередную катастрофу. Совершенно правильно говорят, что все школы работают в две смены, классы переполнены, - заявил Алескеров.

С похожими требованиями к Линченко обращался депутат Заксобрания Борис Вишневский. Он также интересовался у вице-губернатора, есть ли возможность перенести строительство в другое место.

Местные понимают, что подобные меры не могут гарантировать соблюдение всех их интересов, поэтому с уверенностью заявили, что готовы бороться против стройки. Парламентарий пообещал поддержать их в этом начинании. Головина тоже пообещала помочь, но в пределах полномочий.

В этих двух домах живут непростые люди. У кого за плечами Афганистан, у кого Чечня. У некоторых и то, и другое. В 2010 году квартиры в этих домах выдавали ветеранам боевых действий. Среди них оказался действующий летчик МЧС Дмитрий Лукутин, который рассказал ЗАКС.Ру свое видение ситуации и почему считает стройку недопустимой.

- В этих двух домах живут офицеры МВД и Росгвардии. Все с Чечней. Все. Поголовно. Тут есть летчики, тут есть спецы, тыловики... Случайных людей нет. Много боевых. Почему вообще возникла вся эта канитель, потому что два или три года назад только ленивый не обсуждал новость о строительстве сквера. Кто-то называл его сквером Доблести, сквером "Ветеран". Хотели сделать именно сквер ветеранам внутренних войск, теперь Росгвардии и МВД, - рассказал ЗАКС.Ру Лукутин.

Лукутин убедился в необходимости увековечить память о сослуживцах с помощью сквера в начале месяца, когда ему довелось пообщаться с нынешним поколением силовиков. 3 июля жители решили записать видеообращение к президенту Владимиру Путину и губернатору Александру Беглову с требованием отозвать разрешение на строительство.

"Многие собственники жилых помещений являются ветеранами боевых действий. Прошли за период службы не одну горячую точку, и большинство являются по настоящее время действующими сотрудниками и военнослужащими. Мы обращаемся к президенту Российской Федерации, губернатору Санкт-Петербурга по вопросу остановки строительства и пересмотре разрешения на строительство многоквартирных домов…" - зачитывал мужчина в камуфляже в компании своих соратников.

Во время записи видеоролика к дому подошли сотрудники полиции, которые, по словам летчика, упрекнули собравшихся в незаконном митинге. В ходе беседы жильцы дома четко дали понять полицейским, что на собственном крыльце смогут записывать видео час, а то и два часа. Лукутин решил поинтересоваться, знают ли полицейские, кто такой Магомед Нурбагандов. По словам Лукутина, полицейским оказалось незнакомо имя дагестанского полицейского, Героя России и автора фразы "Работайте, братья".

- Молчание… Ладно, не знает сержант. Один подполковник, вторая майор. С ними-то по любому должны занятия проводить. Стыдно не знать. Вот поэтому мы хотим здесь сквер. Не потому что мы такие распальцованные, нет. Это для вас, для школы, для детского сада, - добавил он.

Помимо мемориальной важности сквера, жители имеют вполне практичные претензии к будущей стройке. Новые дома, по их мнению, могут негативно сказаться на близлежащей школе, поскольку она рискует оказаться в тени высотки и лишиться доступа к свету. Это также коснется и детского сада и остальных близлежащих домов. Кроме того, шесть лет строительства могут напрямую повлиять на учебный процесс из-за шума и пыли. Граница стройки будет лежать в 150 метрах от школы.

Сейчас противники строительства ищут поддержку среди чиновников, силовых ведомств и депутатов городского парламента. Из последних по этому вопросу обращались к единороссу Игорю Высоцкому. Также письмо отправили полномочному представителю президента в СЗФО Александру Гуцану.

"Капитан" получил разрешение на стройку на этом месте в обмен на завершение строительства проблемного ЖК "Ломоносовъ". О новом подрядчике для долгостроя в Смольном говорили еще в декабре 2021 года. Активистка Алла Андреева в беседе с ЗАКС.Ру рассказала, что изначально планировалось выдать "Капитану" пятно под застройку на проспекте Героев, однако компания решила все же затеять строительство на улице Доблести. Это не единственный ЖК, который в скором времени может появиться в районе. Неподалеку, на углу Доблести и Ленинского проспекта, строители доделывают еще один жилой дом на 1343 квартиры, в котором должны поселиться сотрудники Росгвардии. Закончить планируют в 2024 году.

Константин Леньков